印度礦工被困兩周缺乏設備難營救　政府與總理冷待事件捱批

印度東北部梅加拉亞邦（Meghalaya）有15名礦工因附近河流氾濫而被困於當地一個非法礦坑，事故發生後兩周仍未獲救，生存機會渺茫。外界批評政府未有提供精密設備協助救援，總理莫迪（Narendra Modi）對事故隻字不提亦惹來抨擊。

事故發生後，國家災害應變部隊（National Disaster Response Force）隨即派員到現場進行救援工作。但外界批評指，政府未有提供擁有足夠馬力的水泵協助抽走礦坑內的河水。

涉事礦坑深約91米，河水灌入後水位最少達約21米，但現場的救援潛水員只有能力在水深最多約12米的地方行動。

外界又對莫迪的態度表示不滿。莫迪周二（25日）到訪鄰近的阿薩姆邦（Assam）期間，對礦坑事故隻字不提，亦未有前往現場視察。

當地官員指，被困礦工已兩周未進食，亦沒有清潔的飲用水，他們的生存機會渺茫。救援人員已放棄從礦坑抽走積水。

路透社報道，發生今次事故的礦坑被稱為「鼠洞」（rat-hole）。「鼠洞」礦場設施老舊殘缺，在礦場內工作的工人和童工只能踏着竹竿架設而成的「梯級」，步行到狹窄而且扁平的礦層採礦。「鼠洞」在梅加拉亞邦並不合法，當局已嘗試打擊。

（紐約時報／路透社）