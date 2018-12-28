英解密文件揭1994年朝核危機　前首相馬卓安支持派兵赴韓威懾

英國家檔案館（National Archives）周五（12月28日）公開的解密文件顯示，1994年朝鮮核危機升溫之時，英國時任首相馬卓安（John Major）曾向閣員表示，如美國要求英國派兵赴韓威懾朝鮮，他個人認為英國應該同意。

這份密件內容的背景，是美朝關係在1994年變得緊張。事緣國際原子能機構3月在檢查朝鮮核設施時，被禁止檢查疑是提煉鈈的核設施，還有朝鮮同年6月宣布退出國際原子能機構。朝鮮曾威脅說，要將當時被稱為漢城的韓國首都變成火海。

解密文件中提及的，是馬卓安與財相祁淦禮（Kenneth Clarke）在1994年6月15日的對話。在馬卓安私人秘書手上一份標註為「秘密」的筆記上她寫下：「首相向財相（祁淦禮）表示他非常擔心朝鮮的情況。美國人或會在某個階段要求我們支持，例如派兵韓國以作威懾。他（馬卓安）個人認為我們應該同意。」不過閣員對是否派兵有意見分歧。

時任英國外相的韓達德（Douglas Hurd）在一封發給馬卓安、日期為6月9日的信中寫道，國際社會對朝鮮制裁，平壤政府為此摩拳擦掌，而且在韓朝邊境增加兵力。如朝鮮攻擊韓國，韓達德設想美國預期國際社會將回應，情況類似伊拉克入侵科威特時一般。

在馬卓安與祁淦禮對話後翌日，美國前總統卡特（Jimmy Carter）到訪朝鮮，與時任朝鮮領袖的金日成會面，讓平壤的核武計劃暫時凍結，化解一場危機。