特朗普威脅全面關閉美墨邊境　促民主黨支持興建圍牆

美國聯邦政府繼續局部停擺。總統特朗普周五（28日）警告，如果民主黨拒絕通過興建圍牆的撥款，將會關閉美墨邊境。

特朗普在Twitter上表示，如民主黨人拒絕通過興建圍牆的撥款，且不願修改國家所負擔荒謬的移民法，將會全面關閉美墨邊境。

他續指，全面關閉美墨邊境有利可圖，因為美墨簽訂的北美自由貿易協定（NAFTA）導致美方每年損失750億美元（約5850億港元），還未計算從墨西哥流入美國大量毒品的價值。他聲稱，關閉邊境能使美國的汽車業回歸國內，又批評洪都拉斯、危地馬拉和薩爾瓦多未有為美國做任何事，卻花費美國的金錢。

We will be forced to close the Southern Border entirely if the Obstructionist Democrats do not give us the money to finish the Wall & also change the ridiculous immigration laws that our Country is saddled with. Hard to believe there was a Congress & President who would approve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月28日

民主共和兩黨國會議員在興建圍牆撥款一事上出現分歧，導致政府開支法案遲遲未獲通過，聯邦政府上周六起（22日）開始局部停擺。

民主黨將於周四（1月3日）正式重掌眾議院。他們計劃快速通過開支法案，結束政府局部停擺的狀態。民主黨明言，眾議院的法案不會包括特朗普所主張高達50億美元（約390億港元）的興建圍牆費用。

（路透社／美聯社）