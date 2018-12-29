埃及旅遊巴炸彈襲擊　最少4死10傷　傳司機駛離安全路線出事

埃及一輛載有14名越南遊客的旅遊巴周五（28日）在開羅市郊吉薩 金字塔附近遇到炸彈襲擊，導致至少4人死亡，包括3名旅客及埃及導遊，另外10人受傷。報道指涉事爆炸裝置藏在一幅牆附近。

事發在當地時間周五下午6時15分左右，埃及內政部指，旅遊巴當時載着14名越南遊客。旅遊巴駛往目的地途中，一個土製裝置藏在開羅市郊馬里歐緹雅街（Marioutiya Street）一幅牆附近​，旅遊巴駛近時有關裝置爆炸，波及旅遊巴。

死者包括3名越南人和1名埃及導遊，另有9名越南遊客及1名埃及司機受傷。埃及内政部較早前曾指死傷者包括中國遊客，不過其後更正說法，證實事件不涉及中國人。

埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）稱旅遊巴司機駕駛路線偏離了由安全部隊保護的通道，但司機之後否認其事。

有傷者表示，他們本來前往金字塔觀賞聲光表演，途中突然聽到爆炸聲，「這太可怕了，人們大聲尖叫。之後的事情我都不記得了。」

路透社表示，涉事巴士其中一側嚴重損壞，窗戶被炸毀。數十名軍警正封鎖現場調查​，​暫時未有組織承認責任。

埃及自2011年爆發「阿拉伯之春」反政府運動之後，旅客數目大減。近年在當局積極推廣下，旅遊業才開始慢慢復蘇。這宗是當地一年多來，首宗針對外國遊客的襲擊。

當地亦是極端組織的目標之一，其中2017年11月，一批恐怖分子血洗西奈半島一所清真寺，造成300多人死亡，是埃及現代史上傷亡最慘重的恐襲。

（路透社／衛報）