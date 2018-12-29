英倫海峽偷渡者數目急增　英國列重大事件　今次又關脫歐事？

近日有愈來愈多人從法國乘坐橡皮艇橫過英倫海峽（English Channel）偷渡到英國。英國內政大臣賈偉德（Sajid Javid）周五（28日）宣布將事態列為重大事件，並要求與法國方面對話，緊密合作應對問題。 有專家指，英國脫歐期限臨近，移民擔心脫歐後要偷渡到英國就難上加難，加上反移民情緒在歐洲仍然高漲，掀起近期的偷渡潮。

自11月初起，最少有221名移民嘗試經英倫海峽從法國偷渡到英國。周二（25日）聖誕節當日，有5組總共40人分別橫過英倫海峽抵達英國海岸。周五（28日）清晨亦有12人在英國多佛爾（Dover）對開海岸被截查扣留。

賈偉德宣布將事態列為重大事件，並要求在周末期間與法國方面對話，緊密合作應對問題。此外，賈偉德將會每日收到由內政部提供的有關簡報。英法官員同樣警告，在世界上最繁忙的航道中，乘坐橡皮艇橫過海峽的做法極之危險。

英國內政大臣賈偉德（Sajid Javid）周五（28日）宣布將事態列為重大事件，並要求與法國方面對話，緊密合作應對問題。（路透社）

脫歐期限臨近 引發偷渡潮

有專家指，近期的偷渡潮很有可能與英國脫歐期限臨近有關。英國脫歐前景未明朗，未來的邊境安排仍是未知之數。國際移民組織（International Organization for Migration）發言人多伊爾（Leonard Doyle）指，如果民眾認為脫歐後邊境佈防會有所變動，從事人口走私的不法份子有可能以此利用移民，賺取金錢。

有居於法國沿岸城市鄧寇克（Dunkirk）的移民指，英國脫歐後，預計邊境會有更多警察，屆時將更難偷渡到英國。部分人相信，脫歐期限前是最後一個偷渡到英國的機會。

歐洲反移民情緒仍然高漲，部分國家如意大利的民粹政府已宣布不會開放港口予移民。伯明翰大學（University of Birmingham）副教授、國際移民學者西戈納（Nando Sigona）指，很多現居於歐洲的移民眼看愈來愈多歐洲國家將大門緊閉，於是相信現時是唯一前往英國的機會，加上當有人成功「達陣」，其他人亦會相繼仿傚。

（英國廣播公司／美國有線新聞網絡）