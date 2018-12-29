日本23歲女想做「網紅」　Twitter預告東京隨機殺人被捕

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日本一名網民12月12日在社交網站Twitter預告到東京車站隨機殺人，並指要殺10人。事件引發市民恐慌，警方隨即介入調查。

當局周五（28日）宣布拘捕一名涉案23歲女子小林愛望。她承認發表有關言論，是為了引人注意。

這名自稱「りゅうた 人口削減計画 最後の仕事 」的網民在當時帖文指，自己的人生大概已到了終點，但是他不會後悔，計劃在13日、14日到東京車站隨機殺人，並指他要殺10人，之後他會自殺。

這名網民當時又稱，他的目的是對社會及女性復仇。事後有許多人報警，大約60名警員趕到車站戒備。

外界一度以為疑犯是男性，惟經過連日的調查，才發現這名網民其實是一名23歲的女性。

警方於周四（27日）以欺詐妨礙業務罪逮捕小林愛望。據指她是在長野市一家托兒所工作，她坦承寫下這些激進內容，為了引人注意。她指自己的Twitter帳戶很少人追隨，認為這樣做全日本都會見到。

▼片中長髮女子為涉案疑犯，她認為發布激進言論有助增加自己社交平台「追隨者」數目。

日本網民發死亡預告　擬在東京車站隨機殺人　警方戒備
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（綜合報道）

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