日本23歲女想做「網紅」　Twitter預告東京隨機殺人被捕

撰文：王海如
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日本一名網民12月12日在社交網站Twitter預告到東京車站隨機殺人，並指要殺10人。事件引發市民恐慌，警方隨即介入調查。
當局周五（28日）宣布拘捕一名涉案23歲女子小林愛望。她承認發表有關言論，是為了引人注意。
這名自稱「りゅうた 人口削減計画 最後の仕事 」的網民在當時帖文指，自己的人生大概已到了終點，但是他不會後悔，計劃在13日、14日到東京車站隨機殺人，並指他要殺10人，之後他會自殺。
這名網民當時又稱，他的目的是對社會及女性復仇。事後有許多人報警，大約60名警員趕到車站戒備。
外界一度以為疑犯是男性，惟經過連日的調查，才發現這名網民其實是一名23歲的女性。
警方於周四（27日）以欺詐妨礙業務罪逮捕小林愛望。據指她是在長野市一家托兒所工作，她坦承寫下這些激進內容，為了引人注意。她指自己的Twitter帳戶很少人追隨，認為這樣做全日本都會見到。
▼片中長髮女子為涉案疑犯，她認為發布激進言論有助增加自己社交平台「追隨者」數目。
【東京駅で通り魔殺人予告犯、逮捕】ツイッターに東京駅での殺害予告を投稿したとして偽計業務妨害の疑いで長野市の託児所パート従業員・小林愛望容疑者（２３）を逮捕。小林容疑者は容疑を認め「過激な内容を書き込めばツイッター内で注目され日本中の人に見てもらえると思った」— Mi2 (@YES777777777) December 28, 2018
女だったんかい…。 pic.twitter.com/hJgHIk3QtD
（綜合報道）