美國多份報章因黑客襲擊延遲出報

美國一間印刷廠上周六（12月29日）受黑客攻擊，導致《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）、《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）及《巴爾的摩太陽報》（Baltimore Sun）等使用同一製作平台的報章延遲出版及發生。當天多數訂戶都沒有收到報紙。

除了上述報章，《華爾街日報》（Wall Street Journal）和《紐約時報》（New York Times）西岸版因使用同一製作平台印刷，也因此受到影響。情況導致它們周六延遲出報。

《洛杉磯時報》引述知情人士的話報道，是次襲擊似乎源自來自美國境外，目前尚未知道黑客的動機。

持有有《芝加哥論壇報》、《太陽報》（The Sun）、《紐約每日新聞》（New York Daily News）和《奧蘭多哨兵報》（Orlando Sentinel）的論壇出版公司（Tribune Publishing）表示，他們上周五（28日）首次偵測到惡意軟件。

公司發言人科利亞斯（Marisa Kollias）指出，這次襲擊傷及用來印刷和製報的後台系統，但無證據顯示客戶信用卡號碼和個人資料被竊。

美國國土安全部發言人瓦爾德曼（Katie Waldman）表示，當局已知悉事件，正在與政府及業界了解情況。

（聯合早報／衛報）