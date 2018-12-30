孟加拉大選暴力衝突中展開　投票日17死　逾20人受傷

孟加拉周日（30日）舉行國會選舉投票。繼競選期間暴力事件頻生，投票日當天執政黨人民聯盟（Awami League）的活躍分子以及主要反對派孟加拉民族主義黨（Bangladesh Nationalist Party，BNP）的支持者也發生若干小規模衝突。當地警察指出，與選舉有關的暴力行為已導致17人死亡、逾20人受傷。

投票日出現混亂以及疑似不公平的情況。路透社引述不願提供姓氏的選民拉澤爾（Rasel）的話，稱看到一些人民聯盟的工作人員阻止選民進入票站。那些人對他說：「投票進行得很好，你不需要進去。如果你進去，你可能會有麻煩。」

選舉專員塔盧克達爾（Mahbub Talukdar）指出，在他投票的城市達卡（Dhaka），不見有任何反對派的代理人，他們有可能被趕走了。塔盧克達爾曾於上周公開表示，這次選舉對其他政黨來說沒有公平競爭可言。

路透社報道，反對派聯盟至少40名候選人退選，他們指控選舉被人操縱。有近287名候選人是屬於民族主義黨率領的反對派聯盟。孟加拉選舉委員會接受路透社訪問時表示，正在調查全國一些有關的指控。

這場合資格選民多達1.04億人的選舉，是現任總理哈西娜（Sheikh Hasina）與孟加拉民族主義黨的齊亞（Khaleda Zia）之爭，不過後者身陷囹圄無法出選。即使反對派聯盟能獲勝，都不知道誰將成為總理。

部分獨立民調顯示哈西娜支持度偏高，執政黨對其勝選信心滿滿，認為她會破紀錄第四度當選總理。哈西娜政府主打經濟牌。她執政10年來，該國經濟成長屢破紀錄，也對基礎建設做了可觀的投資。

批評人士則說，她傾向獨裁統治，使用嚴刑厲法箝制異議分子以及新聞自由。路透社引述民族主義黨的支持者表示，對於公開表態感到害怕。

（路透社／中央社）