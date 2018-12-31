紐約時代廣場除夕倒數　警方首次出動無人機監視

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美國紐約時代廣場（Time Square）周一（12月31日）晚將舉行除夕倒數活動，慶祝2019年到來。市長白思豪（Bill de Blasio）上周五（28日）預計，當晚會有200萬人聚集。基於安全考慮，警方將首次出動無人機在廣場上空監視。

每年除夕晚上，時代廣場都會舉行盛大倒數儀式，吸引世界各地遊客到來觀看水晶球緩緩降落，迎接新一年來臨。為確保活動安全，紐約市警方周一晚將首次出動無人機在空中檢測，當晚還有約7000名警員執勤，包括配備長槍和嗅彈犬（Bomb-sniffing dogs）的反恐小組。

2019年除夕倒數活動的另一大亮點，便是由11名記者共同按下水晶球降落的按鈕，開啟60秒新年倒數計時，迎接2019年的到來。

「時報廣場聯盟」（Times Square Alliance）主席湯普金（Tim Tompkin）表示，由於2018年發生《華盛頓郵報》沙特阿拉伯裔記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害案，以及馬里蘭州《首府新聞報》（Capital Gazette）槍擊案，因此特意邀請11名記者出席倒數儀式，藉此向新聞工作者致敬。

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（綜合報道）

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