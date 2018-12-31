俄羅斯住宅大樓爆炸倒塌　至少4死68人失蹤

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俄羅斯車里雅賓斯克州（Chelyabinsk）一幢住宅大廈因氣體爆炸而倒塌，至少4人遇難，68人失蹤。總統普京（Vladimir Putin）指示衛生部採取一切措施，向傷者和遇難者家屬提供協助。

爆炸在當地時間清晨6時左右發生，民眾大多在睡夢中。事發後大廈的一邊隨即倒塌，許多住客被埋。

今日俄羅斯（RT）報道，爆炸最造成4人死亡，另有68人失蹤。當地官員克利莫夫（Oleg Klimov）表示，出事的公寓樓高 9層，有 110人居住，爆炸導致48個單位受損。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）地區官員證實，事故原因是氣體爆炸。

衛生部長斯克沃爾佐娃（Veronika Skvortsova）飛往現場親自指揮。當局派出近500名人員協助救援，並從其他地區調配精神科專家、警犬等資源。

在嚴寒天氣下，受事件影響而無家可歸的人士獲安排入住避難中心，當局正考慮為他們另置新居。

俄羅斯聯邦偵查委員會（Investigative Committee）已就事件展開刑事調查，多名調查人員正與專家視察現場。

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