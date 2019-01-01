法國總統馬克龍發表新年講話　為國家許下三個願望

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周一（12月31日）發表新年講話，表示2019年將會是決定性的一年，並為國家許下真實、尊嚴及希望3個願望。

馬克龍的講話於總統府愛麗舍宮（Elysee）預先錄影，並於當地時間晚上8時播放。在17分鐘發言中，他闡述對國家的未來前景，認為自己5年任期內推行的改革不會即時見到成果，並理解國民可能會等不及，但強調大家不應就此放棄。

對於法國連續多個周末爆發「黃背心」示威，馬克龍表示，由民眾爆發的怒火說明了一件事，就是大家希望迎接一個更好的未來，亦是2018年為法國帶來的教訓。不過他亦提到，當地過去數星期發生一些「令人無法接受」的事，因此他指政府需要保障國家秩序，並不會作出通融。

馬克龍在講話時一反以往的習慣，今次全程站着發言。他認為2019年將會是決定性的一年，因此為國家許下3個願望，包括「真實」，指沒有東西可以建造在謊言之上；其次是「尊嚴」，相信每個公民對國家計劃都有不可或缺的地位；最後是「希望」，他稱這個包含了國民對自己的希望、對共同未來的希望、以及對國家的「歐洲夢」希望。

他亦特別提到，國家的未來只能透過重拾團結，和每個人的努力建造。

（路透社／中央社）