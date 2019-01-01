安倍承諾積極解決戰後外交問題　應對少子化危機

日本首相安倍晉三周二（1日）發表新年感言。提到日皇將在2019年退位，安倍表示，面向平成之後的時代，將決心擔當領導角色，使2019年成為「開拓日本明天」的一年。他又承諾，積極尋求日本戰後外交問題的解決方案，並應對國內出生率偏低和人口老化問題。

日皇明仁預定在2019年4月30日正式退位，皇太子德仁翌日即位，為日本憲政史上首次有日皇退位。踏入後平成時代，安倍表示，將決心擔當領導角色，使2019年成為「開拓日本明天」的一年。他承諾會應對國內出生率偏低和人口老化問題，包括推出預計10月起實施的3至5歲免費學前公立教育計劃。

外交方面，安倍提到與俄羅斯的和平條約締結談判、美朝首腦會談、日中新時代的到來，宣稱「在迎來巨大轉機的情況下，積極尋求日本戰後外交問題的解決方案」。他談及6月在大阪舉行的二十國集團（G20）峰會，預測稱「將迎來世界的最高領導人，會成為日本在全球中心閃耀的一年」。

有關第二屆安倍政府上台以來6年的經濟政策，安倍指出：「年輕人就業率是至今最高水平。外國遊客超過3000萬人。」他還稱地方稅收創新高。分析認為，這是考慮到2019年夏季的參議院選舉。

考慮到2021年9月自民黨總裁任期屆滿一事，安倍表示：「在剩下的任期內，我決心全力繼續挑戰。將留給子孫後代一個充滿希望、值得自豪的日本。」惟他未有談及修改憲法一事。

（共同社／每日新聞）