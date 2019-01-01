特朗普反對民主黨撥款方案　重申建圍牆才可確保邊境安全

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美國聯邦政府局部停擺持續第10日。重奪眾議院控制權的民主黨提出新撥款方案，務求盡快結束政府停擺狀態。惟總統特朗普批評方案未有加強美國邊境安全，強調只有興建圍牆才能確保邊境安全。

特朗普在社交媒體Twitter上提到，民主黨提出的撥款方案未有加強美國邊境安全。他形容，沒有圍牆就代表沒有邊境安全，科技的「東西」相比下就只是毫無意義的鐘聲和口哨聲。他強調，圍牆雖然老套但管用，世上並沒有可以取代圍牆的替代品。

民主黨周一（12月31日）提出新撥款議案，向國土安全部提供臨時撥款，協助部門運作至2月8日，當中包括13億美元改善邊境保安的費用，但不包括總統特朗普要求的興建美墨邊境圍牆的50億美元撥款。另一部分的撥款議案還包括另外六項法案，撥款予農業部，內政部等部門，預計可足夠各部門運作至9月30日財政年度完結。

兩部分的撥款議案周四（3日）將分別交由眾議院表決。如議案獲得通過，將交付共和黨掌控的參議院審議。惟參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表明，參議院不會向特朗普提交他不會簽署的法案。

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（綜合報道）

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