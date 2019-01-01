特朗普反對民主黨撥款方案　重申建圍牆才可確保邊境安全

美國聯邦政府局部停擺持續第10日。重奪眾議院控制權的民主黨提出新撥款方案，務求盡快結束政府停擺狀態。惟總統特朗普批評方案未有加強美國邊境安全，強調只有興建圍牆才能確保邊境安全。

特朗普在社交媒體Twitter上提到，民主黨提出的撥款方案未有加強美國邊境安全。他形容，沒有圍牆就代表沒有邊境安全，科技的「東西」相比下就只是毫無意義的鐘聲和口哨聲。他強調，圍牆雖然老套但管用，世上並沒有可以取代圍牆的替代品。

The Democrats will probably submit a Bill, being cute as always, which gives everything away but gives NOTHING to Border Security, namely the Wall. You see, without the Wall there can be no Border Security - the Tech “stuff” is just, by comparison, meaningless bells & whistles... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月1日

...Remember this. Throughout the ages some things NEVER get better and NEVER change. You have Walls and you have Wheels. It was ALWAYS that way and it will ALWAYS be that way! Please explain to the Democrats that there can NEVER be a replacement for a good old fashioned WALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月1日

民主黨周一（12月31日）提出新撥款議案，向國土安全部提供臨時撥款，協助部門運作至2月8日，當中包括13億美元改善邊境保安的費用，但不包括總統特朗普要求的興建美墨邊境圍牆的50億美元撥款。另一部分的撥款議案還包括另外六項法案，撥款予農業部，內政部等部門，預計可足夠各部門運作至9月30日財政年度完結。

兩部分的撥款議案周四（3日）將分別交由眾議院表決。如議案獲得通過，將交付共和黨掌控的參議院審議。惟參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表明，參議院不會向特朗普提交他不會簽署的法案。

（綜合報道）