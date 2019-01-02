特朗普祝賀巴西新總統就任　「美國與你同在」

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巴西新總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）於元旦日宣誓就任。美國總統特朗普在Twitter上祝賀博爾索納羅，並稱「美國與你同在」。素來有「巴西特朗普」之稱的博爾索納羅後來亦在Twitter上感謝對方。

特朗普在Twitter上向博爾索納羅表達祝賀，形容對方的就職演說十分好，並稱「美國與你同在」。特朗普未有親自到巴西出席博爾索納羅的就職典禮，派出國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）代表出席。

博爾索納羅後來亦在Twitter上感謝特朗普，指十分欣賞對方的鼓勵說話。他寫道：「在上帝的保護下，我們將帶給我們的人民繁榮與進步。」

博爾索納羅承諾打擊政壇貪污、暴力等問題，同時改善低迷多年的經濟。而在外交方面，博爾索納羅計劃重新為巴西在國際舞台上定位，逐漸遠離發展中國家盟友，靠近西方國家領導人的政策，尤其是美國。

博爾索納羅早前已計劃跟隨美國步伐，將駐以色列使館由特拉維夫遷到耶路撒冷，一改巴西在巴勒斯坦問題上一貫支持兩國方案的立場。另外他亦有意跟從華府退出《巴黎氣候協定》，並在亞馬遜森林興建水壩，因而引來環保人士的憂慮。

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（路透社／美聯社）

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