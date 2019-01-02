巴西新政府揚言讓國家變「強大」　5大難關有待考驗

巴西30多年來首名右翼總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）周二（1月1日）正式就任。他高舉反貪及經濟改革旗幟，儘管不時發表惹火言論，但彭博社引述民調指，75%巴西人相信新總統將扶持巴西重回正軌。 新人事、新作風，博爾索納羅縮減內閣班底，集合了一班主張經濟自由但社會保守派人士，希望扭轉低迷多年的經濟，商界引頸以待。但要落實真正改革，從來不是易事。他仍然面對以下至少5個難關。

經濟改革前路漫漫

軍人出身、擔任眾議員27年的博爾索納羅主張自由化的經濟政策，以改善營商環境，吸引外資。博爾索納羅自認「不懂經濟」，但就委任芝加哥大學出身的銀行家古迪斯（Paulo Guedes）為「超級部長」。古迪斯將出任經濟部長，着力削減金融監管及稅務，並縮減公共開支。

不過要成功推行「小政府大市場」的改革，還要先經國會批准。而博爾索納羅本人亦不是一面倒支持國企私有化，例如他曾表示反對巴西國有電力公司（Eletrobras）的私有化，擔心最後會被中國人投得，使巴西受控於中國手中。種種不穩因素為巴西經濟改革之路蒙上陰影。

巴西新政府上任：巴西總統博爾索納羅（左）主張力推經濟改革，銀行家出身的古迪斯（右）獲委以重任，將出任經濟部長。（路透社）

退休金改革勢遇民眾阻力

巴西政府20年來連連赤字，其中退休金開支甚大，佔聯邦政府開支超過50%。投資者認為改革退休金制度是當務之急。不過要改動退休金制度，從來阻力不小。前總統特梅爾（Michel Temer）2017年亦曾經打算推行改革，結果引來民眾暴力示威抗議，法案未獲通過。現在博爾索納羅亦打算取用特梅爾的改革法案，希望盡快爭取國會支持。

國會分裂考驗政府談判能力

新政府要通過任何修憲，包括退休金改革，都必須取得五分之三的國會議員支持。博爾索納羅雖然曾擔任眾議員27年，但大部分時間都是旁觀居多，建樹不多，因此對國會的游說能力亦有待考驗。而他的愛將古迪斯亦缺乏跟議員打交道的經驗，加上巴西國會黨派分裂嚴重，連最大政黨也只得約10%議席， 因此新政府能否順利爭取國會支持連串改革，仍是一大疑問。

巴西新政府上任：彭博社引述調查指，75%巴西人相信，總統博爾索納羅將扶持巴西重回正軌。不過根據以往經驗，一到退休金改革等議題，民眾反對聲音同樣強烈。（路透社）

反貪威信受身邊人拖累

除了經濟主張，讓博爾索納羅火速冒起的因素，還包括他的反貪承諾。他其中一名最受歡迎的內閣人選相信就是法官莫羅（Sérgio Moro）。莫羅2017年裁定前總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）貪污罪成，判監12年。雖然博爾索納羅大聲討伐貪污，但他的親信及兒子亦捲入同樣指控受查。這隨時可能打擊他的管治威信。

外交主張挑戰國際秩序

素有「巴西特朗普」之稱的博爾索納羅除了經濟自由化、支持擁槍權等傾向貼近華府之外，外交上亦「有樣學樣」，包括有意效法美國，將駐以色列使館由特拉維夫遷到耶路撒冷，以及退出《巴黎氣候協定》等。

他的外交部長人選阿勞若（Ernesto Araujo）近期在網上撰文，搬出類似「美國再次強大」一樣的說法，揚言要巴西人挺起胸膛，高呼：「巴西偉大強壯」，並且批評歷屆政府向世界秩序「叩頭」。可見巴西新政府上場後，受挑戰的不單止是國內反對聲音，國際社會同樣可能面臨衝擊。

（綜合報道）