【遊日注意】1月7日起徵收1000日圓離境稅　7類人獲豁免

日本是香港人極喜愛的旅遊目的地之一，根據日本觀光廳，2017年共有223萬人次的香港人到訪日本。 不過計劃到日本旅遊人士要注意，從2019年1月7日起，日本會向出境旅客徵收每人每次1000日圓（約69.6港元）離境稅。此筆費用將隨機票或船票徵收，但有7類人士無須繳付，包括未滿2歲的幼兒、轉機旅客等。

日本政府去年通過「國際觀光旅客稅法」，從下周一起，無論是日本人或外國人，從日本出境都必須支付1000日圓的出國稅。稅項將會附加在機票或船票上，預計2019財政年度可徵收500億日圓（約36億港元）。

以下7種人士可免稅：

一、2歲以下幼兒

二、在境內逗留少於24小時的轉機旅客

三、因天氣等原因而緊急進入日本的旅客

四、出境後因天氣等原因而必須返回日本的人士

五、船舶從業員、飛機機組人員及遠洋漁業者

六、乘搭政府專機者

七、被強制遣返者

一般旅客的出國稅將包含在機票或船票價格內，乘坐私人飛機或船舶者則須自行繳稅。（視覺中國）

日本國稅廳表示，課稅對象是1月7日起買票離境的旅客，之前已購買船票或機票並確定出發日期的人士原則上不須繳稅，但每家公司營運方式各有不同，旅客應向相關公司查詢。

近年訪日旅客人數不斷上升，2018年錄得3000萬人次的新高。日本政府表示，出國稅收入將用來改善觀光配套，包括發展景點、在機場設置人臉辨識裝置，以及增加運輸系統對外國旅客的支援，希望更完善的觀光環境和東京奧運能進一步推升旅客人數，在2020年增至4000萬人次。

（日本時報）