杜特爾特又亂噏　「曾伸手入女傭內褲」

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）又再發表惹火言論，他今次聲稱，小時候曾把手伸進家中女傭的內褲。此番言論引起外界抨擊。

BBC在1月1日報道，杜特爾特早前發表演說期間，透露自己讀中學時，曾向神父告解，承認曾趁家傭睡覺時，掀起她的被子，把手伸進她的內褲。這位口沒遮攔的總統又憶述，在家傭起床之後，他就離開了後者的房間。

神父：你會落地獄

當地新聞網站Rappler報道，那名神父當時回應指，杜特爾特「會落地獄」。

杜特爾特「爆料」後，總統府隨即為他「補鑊」，強調他在演說期間「作故仔」，內容也是「加鹽加醋」。

不過，有關言論畢竟引起民間組織不滿：菲律賓女權組織「Gabriela」發言人稱，總統的言論等同承認強暴；防止販賣女性組織「Coalition Against Trafficking in Women」亞太分部主席恩里克斯（Jean Enriquez）亦批評，杜特爾特吹噓性侵的言論，只會助長強暴文化。

冒犯女性有前科

今次已不是杜特爾特首次發表類似言論。他在2016年競選總統時，提到一名在1989年於菲律賓達沃市被姦殺的女傳教士。他當時竟然說，事件雖然令他感到憤怒，但由於事主長得太漂亮，「要上也得市長先上呀」，結果招致輿論炮轟。（按：杜特爾特曾任達沃市市長。）

雖然事非不斷，但杜特爾特依然民望高企。最新民調顯示，在2018年第四季，74%受訪菲律賓人滿意他的表現，比第三季增加4%。