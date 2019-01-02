棟篤笑節目諷刺沙特政府　Netflix受壓撤其中一集

英國《金融時報》周二（1日）報道，沙特當局向美國大型影片串流及媒體製作公司Netflix施壓，迫使該公司在沙特當地撤下棟篤笑節目《Hasan Minhaj：笑談愛國》（Patriot Act with Hasan Minhaj）的其中一集，原因是主持人明哈傑（Hasan Minhaj）在節目中諷刺沙特政府。

明哈傑是美國出生的穆斯林。他曾於其主持的棟篤笑節目諷刺沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）「只是把沙特阿拉伯的獨裁統治現代化」。

他又諷刺沙特當局解釋沙特異見記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害案進退失據，他說：「他們有段時間指出他（卡舒吉）經歷一場類似成龍式的打鬥後死去。他們作出很多解釋，唯一沒有說卡舒吉是死於攀岩意外。」

沙特觀眾原本可以收看該集節目，但其後沙特通訊和資訊科技委員會警告Netflix，投訴它違反當地網路犯罪法。Netflix的律師團隊認為節目的確違反當地法律，所以決定把該節目從官方網站上撤下，但只影響沙特地區觀眾，其餘地區觀眾仍可看到節目，而全球觀眾也可透過YouTube觀看。

Netflix發表聲明，表示強烈支持全球各地有藝術自由，但收到具法律約束力的的法律請求後，只能配合當地法律撤下這一集。該公司又表示，有一套政策遵守不同國家的地方法律。

曾經與卡舒吉共事的《華盛頓郵報》編輯阿提亞（Karen Attiah）表示，Netflix的舉動「令人無法接受」。

Netflix：《Hasan Minhaj 笑談愛國》節目主持人明哈傑（Hasan Minhaj）在一集節目中批評沙特政府。（法新社）

（綜合報道）