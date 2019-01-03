三藩巿也有祈福黨　騙華裔長者18萬美元欲逃往香港　兩女機場落網

美國三藩市兩名女騙徒從2018年11月開始以「祈福」手法行騙，至少有4名華裔長者被騙去現金和金飾，合共約18萬美元（約140萬港元）。她們原定平安夜潛逃香港，最後在機場落網。

《舊金山紀事報》報道，兩名被告吳慕迪（音譯，Mudi Wu）和戴富思（音譯，Fuxi Dai）同為51歲，於2018年11月29日首次犯案。她們對一名72歲華裔老婆婆訛稱對方「被女鬼跟蹤」，又指她的兒子在三日內會在車禍中喪命；如要消災，必須將所有現金首飾和一把米放進袋裏，交給她們祈福。兩名騙徒其後偷龍轉鳳，騙走2.5萬美元（約19.5萬港元）現金和珠寶。

她們於12月1日重施故技，以同樣的虛構故事和手法，騙去69歲女事主的900美元（約7020港元）現金；於12月9日再從另一名受害人身上騙走7000美元（約5.5萬港元）現金。

最後一宗案件於12月14日發生，騙徒向72歲女事主謊稱，她「曾踏過一對死去母子的血」，因而全家受詛咒。兩人藉詞祈福，騙走15萬美元（約117萬港元）現金及珠寶。

兩名被告於平安夜（12月24日）帶着現金和金飾到達洛杉磯國際機場，打算潛逃到香港，當場被警方拘捕。

她們分別面臨15項重罪，包括挪用長者財產、嚴重盜竊、敲詐勒索和串謀。

三藩市地區檢察長加斯孔（George Gascón）表示，祈福黨專向華裔年長婦女下手，利用她們的文化信仰，已經變成非常嚴重的問題。當局會加強宣傳工作，幫助最弱勢的社群提高警覺，慎防騙案。

（舊金山紀事報）