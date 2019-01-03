朝鮮駐羅馬代理大使失蹤　外交官家庭出身　父親岳父均是大使

朝鮮駐意國大使館代理大使曹成吉（音譯，Jo Song-gil）與妻子在2018年11月初離開使館後行蹤不明。曹成吉是誰？他現年48歲，2015年到朝鮮駐羅馬大使館任職，同年10月擔任代理大使。 2年多前「脫北」的朝鮮駐英國大使館前公使太永浩稱，他曾與曹成吉共事多年，指曹成吉出身自外交官家庭。

2016年變節脫北的朝鮮駐英國大使館前公使太永浩（Thae Yong-Ho）在韓國一場訪問上表示，他過去與曹成吉在朝鮮外務省歐洲分局共事超過10年。他指曹成吉出身自一個外交官家庭，父親和岳父也是大使。

太永浩又稱，朝鮮駐意國使館負責談判「世界糧食計劃」的援助，也是走私奢侈品至平壤領導層的渠道，因此該使館對朝鮮政府來說十分重要。

朝鮮駐意國代理大使：曹成吉2017年擔任朝鮮駐意國代理大使一職，2018年11月初離開使館後行蹤不明。圖為位於羅馬的朝鮮駐意大利大使館。（路透社）

韓聯社周四（3日）報道，韓國議員金敏基引述國家情報院表示，曹成吉在2018年11月初在其代理大使任期結束前，與妻子突然離開大使館，此後音訊全無。

韓國《中央日報》引述外交消息人士報道，曹成吉已向西方國家尋求庇護，現時正與家人處於「安全地方」，受到意大利政府保護。惟美聯社引述意大利外交部一名官員表示，曹成吉沒向當局尋求庇護。

朝鮮駐意國大使：朝鮮駐意國大使館代理大使曹成吉（右二）11月初離開使館後行蹤不明，懷疑變節。圖為曹成吉在2018年3月20日於意大利北部一場文化活動中，手持「羅韋西托和平鐘」（Bell of Peace of Rovereto）的模型拍照。（美聯社）

現年48歲的曹成吉於2015年5月以三級秘書身份，前往朝鮮駐羅馬大使館任職，其後升任一級秘書。朝鮮2017年9月進行第6次核試，意大利驅逐時任大使文正南（音譯，Mun Jong-nam），曹成吉在同年10月擔任代理大使。

美聯社報道，曹成吉的任期已在2018年11月底完結，報道引述一名意大利官員指，曹成吉現時在當地沒有任何外交職位。

《中央日報》報道指，暫時未知曹成吉逃亡的具體背景，但報道指他可能因為3年的駐意大利工作過去，收到回國述職的命令，卻又不願返國而選擇逃亡。

報道又引述一名不願具名的朝鮮專家稱，曹成吉是朝鮮政權最高層領導的兒子或女婿，稱他雖然掛着代理大使的銜頭，但實際上在做大使的職務。

（綜合報道）