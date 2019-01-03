【外遊注意】帕布吹襲泰國蘇梅島逾萬遊客撤離　俄漢為救女兒溺斃

熱帶風暴「帕布」（Pabuk）周四（3日）起吹襲泰國、越南和馬來西亞等地，預料將會橫過泰國灣，為當地帶來強風暴雨。其中在泰國蘇梅島（Koh Samui）一帶的帕岸島（Koh Phangan）和龜島（Koh Tao），數以萬計旅客需要撤離。 一名俄羅斯旅客為拯救跌進海中的女兒，被巨浪捲走溺斃。

「帕布」是泰國近30年來首次在雨季以外形成而吹襲的熱帶風暴，並為當地帶來狂風暴雨。天氣預報指，帕布風速為每小時104公里，預料不會增強至颱風，風眼附近更可能掀起5至7米的大浪。

泰國氣象部門對泰國南部的省份發出暴雨和強風警報，受影響地區包括蘇梅、布吉（Phuket）和甲米府（Krabi）等旅遊勝地。

由風暴影響，不少來往蘇梅及其他島嶼的渡輪周四（3日）陸續停航，不少旅客趕搭尾班船。曼谷航空宣布取消所有往來蘇梅島的航班，預料會有旅客滯留。

帕岸島地區官員估計島上幾乎無人，有近3萬至5萬人自除夕倒數派對結束後陸續離開。

龜島市長表示，離開的渡輪上擠滿滿旅客，但仍有數千名遊客決定留在島上。

一個3人俄羅斯家庭不聽從警告在岸邊游水，女兒被大浪捲走，56歲父親落海救人。女兒最終獲救，但父親被大浪捲走溺斃。

（路透社／衛報）