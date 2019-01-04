俄羅斯以間諜罪控告退役美海軍陸戰隊成員

俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）周四（3日）引述消息人士稱，2018年12月28日在莫斯科被捕的美國退役海軍陸戰隊成員惠蘭（Paul Whelan）被正式起訴間諜罪。倘罪名成立，他可能面臨最高20年監禁。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）2018年12月28日以從事間諜活動為由，在莫斯科逮捕48歲的惠蘭，但並未詳細說明他從事何種間諜活動。

國際文傳電訊社引述消息人士稱，俄羅斯周四正式以間諜罪控告惠蘭。根據當地法律，犯間諜罪的人可被判入獄10至20年。惟路透社報道稱，無法獨立證實國際文傳電訊社報道內容。

惠蘭代表律師熱列邊科夫（Vladimir Zherebenkov）接受路透社採訪時表示，根據逮捕令，惠蘭至少會被當局羈押至2月28日。他說：「我認為俄羅斯對惠蘭的拘捕毫無根據。我們將向法庭申請保釋。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周三（2日）表示，華府要求莫斯科解釋扣押惠蘭的原因，如果俄方的拘押行動不適當，美方將要求俄方立即釋放他。

俄羅斯1月3日以間諜罪控告美國退役海軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）。如果罪名成立，可以判監10至20年。（路透社）

（路透社／中央社）