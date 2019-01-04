印度西南部大型示威　抗議邦政府助婦女進入神廟

印度西南部喀拉拉邦（Kerala）兩名女士周三（2日）打破禁忌，在當地警方護送下進入薩巴里馬拉神廟（Sabarimala Shrine）。當地保守團體周四（3日）於喀拉拉邦各地發動示威，過程中1人死亡，31名警員受傷，約750人被捕。 當地警方周五（4日）表示，一名現年46歲的婦女周四晚闖入神廟，令違反該神廟傳統禁令的婦女增加至3名，但其後廟內情況仍然正常穩定。

約400名示威者周四早上遊行到戈奇市（Kochi）一個十字路口，以靜坐、呼喊口號和搖旗吶喊的方式表達不滿。路透社報道，他們受執政印度人民黨（BJP）和國民志願服務團（Rashtriya Swayamsevak Sangh，RSS）等保守組織支持。

他們在道路放置燃燒中的車胎和花崗石，導致大部分的士和巴士停止服務，當地交通陷入癱瘓。示威亦導致商店和公司關閉。有示威者於其他城市放火焚燒巴士。有人在喀拉拉邦首府提魯沃嫩塔布勒姆（Thiruvananthapuram）的警署外引爆炸彈。

薩巴里馬拉神廟多年來嚴格執行「女性止步」政策，不允許10至50歲的女性進內朝拜，此項規定自1991年起得到法令保障。印度最高法院終於在9月28日宣布廢除這條法令。在當地左翼政府允許下，一名42歲和44歲女士周三在警方護送下從側門進入該廟宇祈禱，違反傳統禁令。

（綜合報道）