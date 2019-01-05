庫德洛：蘋果技術或已被華竊取　使中國手機能與之競爭

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）回應蘋果手機銷售不如預期，表示蘋果的技術可能已被中國竊取，讓中國手機得以與蘋果競爭。

蘋果早前表示受中美貿易戰影響，手機銷售未如理想，需要下調2019年首季財報預測。（路透社）

庫德洛在接受彭博社訪問時，指出蘋果手機受到中國手機產品強烈競爭威脅，蘋果的技術「可能已被中國竊取」，但表示自己「不想在這方面過分猜測」。

庫德洛表示中國需要在這方面有法律管制，但稱中國沒有執行。庫德洛在受訪中沒有提出相關具體證據。

另一方面，共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）及民主黨參議員沃納（Mark Warner）共同提出法案，要求政府成立關鍵技術與安全辦公室，應對中國技術威脅。

中美貿易戰影響 蘋果銷量下跌

蘋果在在周三（2日）表示，受中美貿易戰影響，蘋果手機銷售未如理想，特別在中國大陸市場影響最大，因此需下調2019財年首季財報預測，從890億至930億美元下調至840億美元。

中國華為手機全球銷售在2018年第二季首度超越美國，成為繼韓國三星後最高。有分析指出蘋果未有考慮自己的價格策略，所有發表的新產品售價均高於原來產品，銷量下跌是預料之中。

（綜合報道）