韓國公開影片　指日本軍機低空飛行威脅安全

日本防衛省在上周五（28日）公開影片，指責韓國海軍驅逐艦向海上自衛隊P-1巡邏機以火控雷達指射並予以瞄準。韓國防部在周五（4日）公開韓國方面拍攝的影像，反駁指控。

影像從45秒開始，至56秒

韓國一方的影片從海警三峰號上拍攝，可見韓國的「廣開土大王」號驅逐艦正對一艘遇難朝鮮船隻進行救援工作，遠處可見日方的P-1偵察機飛過。影片和日方公開的成對照，日方的是從空中拍攝，韓方是從海上拍攝。

韓國國防部在影片中加上附註，指責日方明知韓海軍正進行救援工作，但仍以150米低空迫近飛過，對船上官兵造成威嚇。並反駁稱國際民用航空組織規定不適用於軍機，軍機迫近別國軍艦可能會擦搶走火。

上周日本防衛省公開的影像，從高空拍攝的廣開土大王號驅逐艦。（視覺中國）

美未介入仲裁 日韓持續爭拗

日本在周六（5日）發表聲明，否定韓國所指的日方飛過對韓國軍艦造成威嚇，同時指出影片除船上一段外其他內容均引用日本防衛省早前公開的影像，沒有提供什麼新資訊。

這是自2018年11月底韓國最高法院判決日企需向戰時強徵勞工賠償及韓國單方面解散「慰安婦基金」後，日韓引發的新一輪衝突。韓國《朝鮮日報》評論指在這一連串事件中美國沒有發揮以往的仲裁角色，緩和兩國衝突，導致日韓關係進一步惡化，或會動搖美日韓關係發展。

（韓聯社／朝鮮日報）