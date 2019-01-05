特朗普：已部署80美軍至加蓬　防範剛果示威

美國總統特朗普（Donald Trump）周五（4日）表示，為防範中非國家剛果民主共和國（DR Congo）總統大選結果引發的暴力示威，已部署約80名美軍人員抵達非洲加蓬（Gabon）候命。

特朗普致信國會領袖，信中提及第一批軍人周三（2日）抵達加蓬。他們準備在有需要時保護美國公民以及位於剛果首都金沙薩（Kinshasa）的外交設施。

他表示，美軍會留在當地，直至該國安全局勢演變得不再需要他們為止。他說，在有需要時或加派人手。

剛果的選舉委員會預定周日（6日）公布總統選舉的臨時結果，但會方表示由於計票表遲了送到，可能會有延誤。

觀察員以及該國反對派人士指出，這次選舉有嚴重違規行為，惟政府指選舉是公平並順暢。

該國12月30日舉行大選，最大反對黨主席齊塞克迪（Felix Tshisekedi）和前石油公司埃克森美孚（Exxon Mobil）高層法尤魯（Martin Fayulu）是選前民調顯示當選機會較高者。另一候選人是現任總統卡比拉（Joseph Kabila）的指定接班人、前內政部長沙達里（Emmanuel Shadary）。有分析認為，戀棧權位的卡比拉想藉此繼續「垂簾聽政」。

投票日一拖再拖。政府12月26日又以當地多個城市發生伊波拉疫情為由，把3個反對派重鎮的投票日期，押後至2019年3月。這意味屆時其他選區都投票及開票了，這些地方都未投票。