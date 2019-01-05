特朗普：已部署80美軍至加蓬　防範剛果示威

美國總統特朗普（Donald Trump）周五（4日）表示，為防範中非國家剛果民主共和國（DR Congo）總統大選結果引發的暴力示威，已部署約80名美軍人員抵達非洲加蓬（Gabon）候命。
特朗普致信國會領袖，信中提及第一批軍人周三（2日）抵達加蓬。他們準備在有需要時保護美國公民以及位於剛果首都金沙薩（Kinshasa）的外交設施。
他表示，美軍會留在當地，直至該國安全局勢演變得不再需要他們為止。他說，在有需要時或加派人手。
剛果的選舉委員會預定周日（6日）公布總統選舉的臨時結果，但會方表示由於計票表遲了送到，可能會有延誤。
觀察員以及該國反對派人士指出，這次選舉有嚴重違規行為，惟政府指選舉是公平並順暢。
該國12月30日舉行大選，最大反對黨主席齊塞克迪（Felix Tshisekedi）和前石油公司埃克森美孚（Exxon Mobil）高層法尤魯（Martin Fayulu）是選前民調顯示當選機會較高者。另一候選人是現任總統卡比拉（Joseph Kabila）的指定接班人、前內政部長沙達里（Emmanuel Shadary）。有分析認為，戀棧權位的卡比拉想藉此繼續「垂簾聽政」。
投票日一拖再拖。政府12月26日又以當地多個城市發生伊波拉疫情為由，把3個反對派重鎮的投票日期，押後至2019年3月。這意味屆時其他選區都投票及開票了，這些地方都未投票。
New: Trump ordered 80 military personnel to Gabon to support US personnel, citizens, facilities in Democratic Republic of Congo in case of protests. US embassy ordered nonemergency personnel and families to depart in mid-Dec, after terror threats closed embassy for wk in Nov/Dec. pic.twitter.com/U9PZdBxshc— Conor Finnegan (@cjf39) 2019年1月4日