【中美貿易戰】雙邊談判將重啟　料聚焦農業與能源採購

美國代表團周一至周二（7日至8日）訪華，中美舉行副部長級磋商。美國貿易代表辦公室（USTR）公布的其中6名官員身份，主要包括專責農業和能源事務的人員，因此外界預料是次談判將聚焦這兩項議題。

根據名單顯示，美國副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish）、貿易代表署負責農業的首席談判官杜德（Gregg Doud）、農業部負責貿易及對外農業事務的次長麥金尼（Ted McKinney）、商務部負責國際貿易的次長卡普蘭（Gilbert B. Kaplan）、能源部負責石化能源的助理部長溫貝里（Steven Winberg），以及財政部負責國際事務的次長馬爾帕斯（David Malpass）。

美方指出，訪華代表團還包括白宮資深官員，但當局未有公布詳細名單。而從上述參與者的職位和負責事項可見，預料雙方會聚焦農業和能源的採購議題。彭博社亦引述兩名知情人士報道指，談判將處理知識產權，以及農業和能源採購。

然而，《紐約時報》1月1日報道指，對華鷹派官員、貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）曾透露不希望總統特朗普（Donald Trump）輕易接受中方開出的「空頭支票」，例如暫時增購大豆和牛肉。他反而要求中方作出實質改變，如放棄要求美國企業以有價值的技術作為在華經商的條件。因此，兩國要達成更大的採購協議相信仍有一定阻力。

（中央社／彭博社）