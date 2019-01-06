法國「黃背心運動」持續　專家：不排除巴黎解散政府應對

法國「黃背心運動」（Mouvement des gilets jaunes，Yellow vest movement）示威者的活動踏入第八周。數以百計民眾本周末（1月5日）上街，有人襲擊巴黎市政府建築物，政府發言人需疏散。從這一輪示威抗爭規模看來，運動在短期內未必有平息的跡像。有國際問題專家也有類似看法，並認為法國政府會繼續用不同方辦法去解決問題，不排除可能解散政府。

「黃背心運動」在11月17日開始，法國包括巴黎等2000個地點突然出現示威活動，抗議馬克龍政府2019年元旦開始上調燃油稅。示威者11月24日進行第二次的周末抗議活動，但在第三個周六的12月1日演變成全國騷亂，規模堪稱全國50年來最大。12月8日第四次周未示威後，情況開始影響巴黎這個旅遊城市，有景點及博物館被迫關閉，香榭麗舍大道一片混亂。示威影響該國治安與國際形像，迫使政府面對群眾壓力。

繼法國總理菲利普（Edouard Philippe ）12月5日宣布政府將會取消上調燃油稅之後。馬克龍12月10日承諾，2019年元旦起，每月最低工資提高100歐元；同年元旦開始，加班費免稅；年終獎金免稅；對於退休金不足2000歐元的人，取消全年社會安全稅上調計劃。不過這些用來討好低收入人士的舉措，似乎無法讓其領情，繼而令之後的示威活動消失。

政府的如意算盤打不響。抗爭情緒持續醞釀與放大的情況下，抗議活動已不局限於對燃料稅不滿或要求增加最低工資，而是擴大到不滿整個政府政策以及執政表現。上街民眾還要求恢復「富人稅」及「資產稅」，甚至有聲音要求馬克龍政府提前下台。執政僅18個月的法國政府面臨失去民心的危機，總統馬克龍的政治前途乃至歐盟未來發展都會受到影響

專家：馬克龍須在4、5月前「搞掂」

中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建在接受澎湃新聞採訪時表示：「目前看來，『黃背心』運動還將要持續一段時間。運動本身愈來愈展現出民眾自發性的特點，儘管聲勢浩大，但無法概括出明確的政治訴求。」

崔洪建分析指出，「馬克龍及法國政府會繼續進行一系列調整來應對『黃背心』，甚至不排除解散政府的可能，問題是由於『黃背心』運動並沒有一個明確的代表，法國政府即便希望妥協卻找不到對象來談。『黃背心』運動與馬克龍接下來改革的方向和措施無疑會相互作用。」

崔洪建認為，「由於今年4、5月份歐盟會進行歐洲議會選舉，馬克龍應該會想盡辦法在這個時間點之前妥善解決『黃背心』問題，否則將影響到選舉結果。」

法國對上一次有總統解散政府，發生在奧朗德（François Hollande）任內，歸根究底是政府內部不和諧所致。時任法國經濟部長的蒙特布赫（Arnaud Montebourg）此前指摘該國總理瓦爾斯（Manuel Valls）沒能取得實績，而且獨斷獨行。2014年8月瓦爾斯與奧朗德會晤，向後者提交政府辭呈，總統隨後宣布解散現政府，並要求瓦爾斯組建新政府。