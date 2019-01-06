博爾頓：美在敘有條件撤軍　土耳其須保證不殺庫爾德人

美國家安全顧問博爾頓（John Bolton）周日（6日）表示，美軍會繼續留在敘利亞東北部，直至土耳其同意不會追擊當地庫爾德族人為止。他並澄清說，總統特朗普（Donald Trump）承諾保護敘利亞反對派盟友。

身在以色列的博爾頓周日對記者們說：「這是總統說的話，指的就是那些跟我們一起作戰的人。我們不認為土耳其應採取未經美國全面協調以及同意的軍事行動，至少他們（土耳其軍）不可危及我們的軍隊，以及符合總統（特朗普）所要求的、曾跟我們一起作戰的敘利亞反對派勢力，不會受到危害。」

博爾頓這番話，是說在特朗普上月突然說會快速撤走駐敘美軍之後。博爾頓進一步對記者們表示，美國會在土耳其擔保會保證會保護庫爾德人的情況下，才會自敘利亞撤軍。

庫爾德武裝組織「人民保護部隊」（YPG）在解放極端組織ISIS「首都」拉卡以及其他地方方面，是美國得力幫手。特朗普提出快速撤軍，包括該國內部以及多個國家，都認為華府拋棄曾與美一同對抗ISIS的盟友。後來特朗普便說，撤軍步伐會較初時他所講的為慢。博爾頓周日拒絕談及任何時間表。

美國國務卿蓬（Mike Pompeo）上周四（3日）接受媒體訪問時，也說出讓外界感到美國想「轉軚」的說話。他說華盛頓處事最高優次排序是，避免土耳其軍方與庫爾德族人發生屠殺。曾猛批撤軍決定的共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）2018年12月30日與特朗普共晉午膳後，表示自己對敘利亞美軍的前景感到樂觀，指特朗普會「暫緩」撤軍，重新研判美國的策略。

美國撤軍風波始於土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）2018年12月12日宣布未來數天將會針對幼發拉底河（Euphrates）以東的庫爾德民兵發動軍事行動。特朗普兩天後（12月14日）與他通電話，期間突然宣布美軍從敘利亞全面撤出。埃爾多安2018年12月21日接着表示，將接替美軍打擊極端組織ISIS，宣稱會押後攻打庫爾德族民兵的計劃。

（彭博社／俄羅斯衛星通訊社）