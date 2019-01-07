朋友證實逃家沙特少女受虐　泰國：只是「家庭糾紛」

沙特阿拉伯18歲少女奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）被家人虐待，逃往澳洲途中在泰國曼谷被沙特官員沒收護照並拘禁在酒店房間內。《衛報》引述奎農朋友指出，奎農確是遭到家人暴力對待和性騷擾。 泰國和沙特當局打算將她遣返，奎農擔心返國後被家人殺害，現時將自己反鎖在酒店房內，以傢具堵住房門，拒絕離開並要求與聯合國難民署（UNHCR）會面並申請庇護。

奎農的一名20歲朋友透露：「她是前穆斯林信徒，家人非常嚴厲。她遭到暴力對待和性騷擾，還被表哥威脅說想見到她流血、想殺死她。」她續指，由於奎農放棄穆斯林信仰，她的家人會為了保全面子而「榮譽處決」她。

這位朋友剛搬到澳洲3個月，她同樣是在沙特阿拉伯遭到虐待而向澳洲尋求庇護。她說在網上認識奎農已有一年，「她是個激進份子，是個女權主義者。（沙特阿拉伯）有許多女權團體，她們在網上凝聚，保護和幫助彼此。（例如）我見過一名女士提供避難場所、食物、捐款，甚至為女人買機票逃走。」

泰國當局否認奎農的護照被扣押，又指事件只是「家庭糾紛」，但卻拒絕讓她與聯合國難民署（UNHCR）會面。

Video from @rahaf84427714 just sent from her hotel room at the #Bangkok airport. She has barricaded herself in the room & says she will not leave until she is able to see #UNHCR. Why is #Thailand not letting @Refugees see her for refugee status determination? @hrw #SaveRahaf pic.twitter.com/3lb2NDRsVG — Phil Robertson (@Reaproy) January 7, 2019

人權觀察（Human Rights Watch）亞洲副主任羅伯遜（Phil Robertson）認為，奎農甫在曼谷下機就被沙特官員截住，泰國政府明顯在與沙特聯手對付這名少女：「泰國政府在捏造故事，說她申請簽證被拒……實際上，她有一張前往澳洲的機票，也從來沒想過進入泰國境內。」

奎農令人想起2017年4月發生的同類事件，名為拉斯盧姆（Dina Ali Lasloom）的24歲沙特阿拉伯女子從科威特出境逃家，同樣打算前往澳洲，但在菲律賓馬尼拉機場轉機時被捕。她最後被家屬強行帶回沙特，有保安人員看到拉斯盧姆在機場「尖叫及求救」，並被人「用膠帶封口、綁住手腳」，她從此以後音訊全無。

（綜合報道）