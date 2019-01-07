第二次「特金會」選址難題　越南河內或跑出

美國總統特朗普（Donald Trump）周日（6日）表示，華府正與朝鮮商討第二次「特金會」的舉行地點。有韓國媒體引述外交消息指出，會面的選址可能是越南河內。

韓國報章《文化日報》周一（7日）引述華盛頓和首爾的外交消息報道，美國官員曾與朝鮮官員在越南河內進行數次會面，討論第2次特金會的行程，引發外界推測河內會成為會談選址。

報道指出，越南跟美國和朝鮮均有建立外交關係，當地亦有朝鮮設立的外交辦公室。同時，越南與朝鮮同為共產主義國家，而前者的經濟改革也對朝鮮有象徵意義。

第二次「特金會」選址：越南與朝鮮素來有外交關係，當地也有朝鮮大使館。圖為朝鮮外相李勇浩2018年11月30日會見越南外長范平明的合照。（視覺中國）

韓聯社分析指，美朝兩國正就會談選址博弈，爭取在政治意義、象徵性、實用性、移動距離和宣傳效果上對自己國家有利的選擇。

報道引述外交官和朝鮮專家指出，越南、印尼、蒙古、夏威夷和韓朝交界的非軍事區（DMZ）都是有可能的選址。分析指出，考慮到朝鮮領袖金正恩的專機「蒼鷹一號」的續航力，以及候選地點的政治和外交中立性，越南出線機會最大。

從朝鮮立場看，當局在越南設有大使館，兩國的飛行距離較短，而且朝鮮對越南的「革新開放」模式也十分關注。從美國方面看，美越結束過去敵對關係，近年加強雙邊關係，華府亦希望朝鮮走上像越南般的改革開放道路。