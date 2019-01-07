內媒：泰國前總理英祿出任汕頭國際貨櫃碼頭董事長

中國傳媒澎湃新聞及財新網周一（7日）報道，泰國前總理英祿（Yingluck Shinawatra）2018件12月起出任廣東汕頭國際集裝箱碼頭有限公司（以下簡稱：汕頭國際貨櫃碼頭）法定代表人及董事長。

汕頭國際貨櫃碼頭在1994年成立，註冊資本金為8800萬美元，本身屬長和系擁有，目前股東及出資信息顯示大股東為（香港）和記港口汕頭有限公司，擁有70%股份；由招商局港口發展（深圳）有限公司與汕頭市國資委合資成立的汕頭招商局港口有限公司，擁有30%股份。

不過工商變更信息顯示，2018年12月12日汕頭貨櫃碼頭法定代表人由林達奇變更為英祿。

汕頭港是中國沿海25個國家級主要港口之一，也是廣東五大樞紐港之一。汕頭港現有7個港區，整個港口貨物吞吐量達到5000萬噸左右，貨櫃吞吐量達到130萬TEU（國際標準貨櫃單位）左右，分別佔粵東三港總量的55%和99%。汕頭港是珠三角、長三角、渤海灣等沿海經濟中心之外為數不多的超百萬標準櫃港口。

汕頭貨櫃碼頭位於廣東省汕頭經濟特區珠池港，地處香港東北一百八十七海里，台灣以西二百一十四海里。1993年，李嘉誠擁有的和記港口集團有限公司旗下香港國際貨櫃碼頭有限公司（HIT）與汕頭港務局共同成立汕頭國際貨櫃碼頭有限公司，是當地最早的貨櫃碼頭。

目前，汕頭國際貨櫃碼頭有限公司官網仍顯示該公司是為和記港口集團有限公司成員之一，但在2018年10月，在新加坡上市的和記港口信託曾發出公告，表示和記港口有意出售其持有的汕頭貨櫃碼頭70%股權，而和記港口信託放棄了優先認購權。

英祿則於2011年至2014年間出任泰國總理。2014年5月，泰國憲法法院認定英祿違法濫權調動國家安全委員會秘書長，迫令她即時下台，結束2年9個月的總理生涯。她後來又被指推出大米補貼政策令泰國損失80億美元，被控瀆職罪，2017年罪成並判囚5年。不過，英祿於案件審訊期間已潛逃離開泰國，並與同為前總理的兄長他信一同流亡海外。兩兄妹更於上周六（5日）高調現身廣東梅州豐順縣探親及祭祖。

（澎湃新聞／財新網）