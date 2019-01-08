新華社：金正恩接受習近平邀請　1月7至10日訪問中國

中共中央對外聯絡部新聞發言人周二（8日）表示，應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩1月7日至10日對中國進行訪問，是金正恩第四次與習近平會面。

朝鮮官方媒體朝中社亦有報道金正恩訪華消息，指除了金正恩之外，同行的亦包括他的妻子李雪主、勞動黨中央委員會副委員長兼統一戰線部部長金英哲、最高人民會議外交委員會委員長李洙墉、勞動黨中央委員會副部長朴泰成、勞動黨中央政治局委員和外務相李勇浩、朝鮮人民武力部部長努光鐵等官員。

金正恩訪華的消息在周一（7日）傳出，韓聯社當時引述知情人士報道，一列可能載着朝鮮高級官員的列車駛進中國。報道指，這令外界猜測朝鮮最高領袖金正恩可能出訪中國。

消息指，該列車晚上10時15分穿過中朝邊境城市丹東。在列車抵達前，丹東火車站附近一度有數十輛保安車輛和官員封鎖道路。道路現時已經重開。

《韓民族日報》引述身份不明但對中朝事務知情的消息人士報道，金正恩在周一晚前往北京，與中國國家主席習近平會面。

金正恩在2018年曾經三次與習近平會面，包括在「特金會」前後兩度訪華，另外與韓國總統文在寅會面後亦到訪中國。

（新華社）