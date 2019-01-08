堅稱無辜遭非法拘留　日產前董事長戈恩出庭反駁指控

日產汽車（Nissan）前董事長戈恩（Carlos Ghosn）2018年11月被指涉嫌挪用公司資產、不法投資被捕。12月21日檢方再以特別瀆職罪嫌疑再次拘捕戈恩，並在同月31日將拘留期延長10日至1月11日。戈恩周二（8日）出庭應訊，否認所有控罪。

東京地方法院就戈恩一方提出檢方拘留理由提示開庭審理，這次亦是戈恩自2018年11月被捕以來首次公開露面。（視覺中國）

戈恩被捕後宣稱無辜，並要求檢方提出拘留理由。有關審理周二（8日）於東京地方法院開庭，戈恩親自出庭，這次亦是他自2018年11月被捕以來，首次公開露面。

戈恩庭上指出，他並沒有給日產造成損害，並稱自己把人生的20年貢獻給日產，讓日產重獲新生。他重申所有業務推進都是光明正大且合法，所有支付都得到相關部門批准，並稱地方檢察廳對他的指控全屬錯誤，是非法拘留。

檢察廳特搜部代表則在庭上指出，戈恩有銷毀證據及潛逃風險，因此需要繼續拘留。審理仍在進行中，戈恩辯護律師稱會繼續為戈恩辦理申請釋放的手續。

外媒批評日本司法制度

戈恩在90年代接管面臨破產的日產汽車，以大膽手法成功拯救日產並成立「雷諾－日產－三菱」聯盟，超越豐田與大眾汽車成為世界銷量第二的生產商。但在2018年11月戈恩突然被捕，日產以戈恩犯下「重大不正行為」為由，解除他所有職務。

事件一度引起汽車業界混亂及法國輿論界的不滿，有法國報章指責日產恩將仇報。外國媒體亦報道指責日本司法欠缺透明，至今沒有正式對外公開拘捕理由詳情。報道亦指責戈恩得不到應有的人道對待，使他近日顯得十分憔悴。

（日本放送協會）