朝鮮3月舉行最高人民會議選舉　料大批年輕官僚上場

韓聯社引述朝鮮官媒朝中社周三（9日）報道，朝鮮3月10日將舉行第14屆最高人民會議代議員選舉。這次將是金正恩於2011年成為國家領袖之後，第2次同類選舉，預計屆時將有大批年輕的經濟官僚上位。

最高人民會議代議員任期5年，金正恩於2014年當選第13屆代議員，當時有55%的代議員被換走。3月選舉結束後，新一屆會期將於4月召開，進行國務委員會、內閣的人事任免，形成金正恩的第二期領導班子。

韓國國家安保戰略研究院在2018年發表的《2019年度展望》中預測，朝鮮將在此次選舉中，進一步鞏固金正恩時代黨國體制的方向，推進最高人民會議和國家機關的新老交替，為執行「集中一切力量建設經濟」的路線注入新動力。

朝鮮民主主義人民共和國憲法規定，最高人民會議為國家的最高權力機構，目前由687位議員組成。按照憲法規定，年滿17歲的公民，不論黨派、政見與宗教信仰，皆享有選舉權及被選舉權。

然而憲法歸憲法，現實中卻不是同一回事。朝鮮新聞（NK News）引述專家李輝星（ Fyodor Tertitskiy）指出，所有候選人均經由朝鮮勞動黨控制的機關提名及通過，其姓名才會出現在選票上。人民會議實際只是像皮圖章，對國策影響有限。

（韓聯社）