巴黎唯一裸體主題餐廳經營困難　2月結業

歐洲流行天體（即裸體）沙灘，泳客不分男女，他們喜歡在夏天一絲不掛暢泳兼曬太陽。不過這一模式套用在餐廳，歐洲人就未必受落。法國巴黎唯一以裸體用膳為主題的餐廳O'naturel就因穩定客源不足，宣布2月16日結業，結束15個月的營運。

位於巴黎的裸體主題餐廳O'naturel，食客不分男女一絲不掛，自然地享用美酒佳餚。不過始終客源不足，餐廳無奈需要結業。（VCG）

經營這家獨特餐廳的是42歲的孖生兄弟邁克（Mike Saada）及斯特凡納（Stephane Saada）。餐廳在2017年11月開張，一開業時受到吹捧，被指是標誌着天體主義在法國日漸流行，可惜15個月後便無以為繼。

這家餐廳位於巴黎第12區，只提供晚餐。兩兄弟表示，原本期望平均每晚能有30個客人，但沒能達到這個目標。其中一個令人卻步原因可能是餐廳價位偏高，包含甜品在內的套餐索價49歐元（約440港元）。

餐廳崇尚天體自然主義，但亦有一定規矩。食客入內之前需將身外物放在衣帽間，包括衣服及電話及相機。客人亦要尊重他人及環境的健康概念，嚴格禁止做出刻意暴露的動作或帶有性意圖的表現。

只有在成人陪伴下的未成年人能穿着衣服進入餐廳；另外，餐廳工作人員亦必須穿上衣服。

巴黎唯一以裸體為主題的餐廳未能吸引穩定本地客人支持，餐廳價位偏高亦有關係。（VCG）

起初到這家餐廳消費的是巴黎天然主義者協會（Paris Naturist Association， ANP）成員，經過媒體廣泛報道後，約有一半客人是外籍遊客，但餐廳需要本地消費者及熟客支撐。

至於「敗退」原因，巴黎天然主義者協會副主席阿馬托（Cedric Amato）認為，餐廳老闆想抓住都市天體主義的熱潮，但沒有做好市場調查。他指巴黎有8.8萬天體主義者，這些人喜歡在假期去海邊或露營時裸體活動，卻未必會光著身體去餐廳用餐。

（The Local France／中央社）