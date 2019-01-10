韓媒評金正恩訪華：會談1小時用餐6小時　模仿爺爺金日成穿着

朝鮮領袖金正恩第4次訪華結束，有韓國傳媒分析指，金正恩和中國國家主席習近平用餐花了6小時，會談則僅為1小時，顯示雙方其實沒有需要詳談的重要事項，此行只是為了在第二次美朝會談前，向外界炫耀中朝友誼，引起美國關注。

韓國《朝鮮日報》報道，金正恩在北京逗留短短24小時，第一天的晚宴就花了4小時，第二天的午餐花了2小時。相反，他與習近平的首腦會議進行了1小時，減去翻譯時間後，兩位領導人的發言時間只有30分鐘。因此，分析認為金正恩今次訪華純屬「表演」，旨在向美國展示中朝關係友好及朝鮮有意開發經濟。

韓媒又分析金正恩的衣着，指他模仿祖父金日成。韓國《中央日報》報道，金正恩1月7日從平壤出發時，頭戴禮帽身穿黑色大衣，與朝鮮已故領袖金日成在1953年11月前往北京時的打扮一樣。報道引述分析指，金正恩此舉是為了展現自祖輩延續下來的「中朝血盟」，以及喚起國民對金日成的思念之情。

1月7日，金正恩從平壤站出發前往北京，他頭戴禮帽身穿黑色大衣，向送行的黨幹部揮手。（截自朝鮮中央電視台）

1953年，金日成到達北京時同樣穿大衣、戴禮帽，這是他十分喜歡的配搭。（截自朝鮮紀錄片）

（綜合報道）