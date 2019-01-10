英女王交棒　Meghan Markle任國家劇院贊助人　官網意外先爆料

英國王室周四（10日）公布，薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）從英女王手中接棒，成為國家劇院（National Theatre）、英聯邦大學協會（Association of Commonwealth Universities）的王室贊助人，另外她又會擔任一些女性和動物權益組織的贊助人。 不過事件也出現小插曲，梅根出任英國國家劇院王室贊助人的消息，意外提早一日在劇院網站上曝光，較王室的官方公布更早。

報道指，國家劇院網站周三（9日）的「最新動態」頁面中，一段日期本應在1月10日發布的訊息中寫道，梅根成為劇院的王室贊助人，並附上一張照片慶祝這消息，令這消息意外提早曝光。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）擔任國家劇院的王室贊助人長達數十年，她曾公開支持其孫媳婦梅根接任。報道指，梅根嫁入王室前是電視劇女演員，由她擔任劇院贊助人最適合不過。

上述的安排經過王室數月來的謹慎計劃，梅根也與其團隊秘密探訪數個慈善機構，並趁期間摸清如何成為一名有公職的王室成員。報道指，梅根邀請劇院的藝術總監諾里斯（Rufus Norris）在王宮會面。

此外，梅根還接替英女王出任英聯邦大學協會的王室贊助人，另外她又會成為援助失業女性組織Smart Works及動物福利慈善機構Mayhew的贊助人。

王室聲明指出，梅根很高興成為國家機構和基層組織的贊助人，並且很希望與它們合作，喚醒大眾關注相關議題。

（電訊報／路透社）