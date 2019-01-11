馬杜羅宣誓就任委內瑞拉總統　習近平遣特使出席就職典禮

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）周四（10日）於最高法院宣誓就職，展開第二個6年總統任期。中國農業農村部長韓長賦以國家主席習近平特使身份，出席就職典禮。

現年56歲的馬杜羅在就職演說中表示：「我們是一個真正、偉大、受歡迎、革命性的民主國家，而不是超級富豪的、精英階層的民主國家。他們當權只是為了壯大他們的經濟集團、掠奪人民（利益），而我，馬杜羅才是真正及偉大的民主總統。」

中國國家主席特使韓長賦、古巴領袖迪亞斯卡內爾（Miguel Diaz-Canel）、玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）等多國領導人及特使均有出席就職典禮。

馬杜羅宣誓連任總統後，巴拉圭總統貝尼特斯（Mario Abdo Benitez）隨即宣布中止兩國外交關係，即時關閉駐當地使館以及召回所有外交人員回國；秘魯亦決定召回駐委內瑞拉代辦，同時禁止馬杜羅以及100名有關人士入境。

馬杜羅在2018年的總統大選被指不公，備受國內外抨擊，由加拿大、巴西、阿根廷等拉丁美洲國家組成的利馬集團（Lima Group）上周五（4日）召開會議，13個成員國發表聯合聲明拒絕承認馬杜羅的總統地位。

（央視新聞／衛報）