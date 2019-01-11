【華為風波】進駐波蘭15載員工近700人　上月開設高級體驗店

波蘭媒體周五（11日）報道，當地國內安全局（Internal Security Agency）拘捕一名波蘭人及一名中國公民，懷疑他們從事間諜活動，其中涉事中國人是華為公司駐當地的高層員工。 華為近年在全球多國拓展業務，波蘭正是其中一國，也是東北歐的地區總部。華為2004年正式註冊成立華為波蘭有限公司（Huawei Poland），擁有近700員工。華為2018年12月在華沙開設高級體驗店。

華為官方網站資料顯示，截至2017年4月，華為波蘭公司約有665名員工，當中38%是當地人。

波蘭是華為開拓歐洲業務的重鎮。2008年，華為直接把東北歐26個國家的地區總部設在波蘭。

華為曾指，波蘭擁有地理優勢，是「東北歐的十字路口」，前往周邊國家的交通十分便利，且當地人力成本低，擁有高素質人才，也是東北歐第一人口大國，是26個國家中唯一人口超過3千萬的國家。更甚的是，波蘭近年經濟穩步上升，即使在金融危機的時候，也屬於為數不多的經濟正增長的國家，令他們認為波蘭比較適合作為區域中心。

華為風波：2018年12月，華為在華沙開設東北歐地區部首間華為高級體驗店。（VCG）

不久前的2018年12月15日，華為才在波蘭華沙開設東北歐地區部首間華為高級體驗店，名為「Huawei Warszawa」。

另一方面，華為又與當地多間大學合作，啓動「未來通訊種子項目」，選拔學生提供培訓，在培訓結束後，這些學生也有機會到華為波蘭公司工作。

（綜合報道）