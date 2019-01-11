日本奧委會主席涉申奧期間賄選　承認遭法國調查　否認被控

2020年東京奧運的準備工作正進行得如火如荼之際，主辦國日本卻爆出醜聞。日本奧委會主席竹田恒和被法國檢察當局指，涉嫌在爭取奧運主辦權的過程中行賄，涉及金額約180萬歐元（約1600萬港元）。 竹田恒和周五（11日）在東京證實曾在法國協助調查，堅稱自己無涉及賄賂等不當行為，並否認遭法國當局起訴。

法國傳媒周五（11日）引述消息報道，巴黎當局2018年12月起訴竹田恒和，指他涉嫌在爭取奧運主辦權的過程行賄。竹田恒和周五（11日）表示，自己曾在2018年12月10日到法國協助調查，但否認自己涉及不當行為。

美聯社引述法國媒體報道，竹田領導的東京申奧小組，被指涉嫌在2013年申辦2020奧運主辦權期間，分兩期向新加坡公司Black Tidings匯款180萬歐元。

法國當局調查發現，該公司與時任國際奧委會委員迪亞克（Lamine Diack）的兒子帕帕（​Papa Massata Diack）有關，懷疑該筆款項是用作賄選。竹田周五否認賄選，強調有關款項是基於業務協議的正當顧問費。國際奧委會表示，已與法國當局就此案密切接觸。

東京2020年奧運：東京2013年擊敗馬德里及伊斯坦堡，獲得2020年奧運主辦權。（Getty Images）

案中案揭可疑賄款

英國《衛報》早在2016年已報道過東京申奧過程懷疑涉及賄賂。報道指，法國當局2016年調查迪亞克一宗受賄案期間，發現一個新加坡秘密戶口與帕帕有關，再揭發東京申奧小組涉嫌將可疑款項匯入戶口。但未知當時指的秘密戶口，是否就是Black Tidings。

東京2020年奧運：迪亞克（左）曾於2013年與日本首相安倍晉三（右）在申奧活動上碰面。（Getty Images）

迪亞克來自塞內加爾，是前國際奧委會委員，亦是前國際田徑聯會（IAAF）主席。IAAF在他治下爆出多宗醜聞，他在2016年遭法國當局調查，懷疑他涉嫌在擔任IAAF主席期間，收受俄羅斯100萬歐元賄款，及後再發現一個新加坡秘密戶口。東京奧組委當時回應稱，贏得主辦權是由於條件最好，強調申辦的過程不涉貪腐。

竹田恒和是馬術運動前日本代表，曾出戰1972年及1976年奧運，他自2001年以來一直擔任日本奧委會主席，並在2013年助東京贏得2020年奧運主辦權。

（綜合報道）