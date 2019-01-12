特朗普：H1-B簽證計劃將改革　吸引高技術人才赴美

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美國總統特朗普（Donald Trump）堅持在美墨邊境建設圍牆，其排外立場弄得國內都有批評他的聲音。然而一向鼓勵美國企業僱用本地人的他，對外來移民的立場似乎有所軟化。

特朗普在競選期間對H-1B工作簽證的立場反覆不定，曾批評廉價外勞湧入導致企業壓低美國人的工資，又稱美國有引入高技術人士的需要。

他考察完德州邊境圍牆後，周五（1月11日）早上透過Twitter上發文，表示H1-B簽證計劃將有重大改變。他承諾改革H-1B簽證程序，為簽證持有者在居留上帶來「簡單及確定性」，以及為他們帶來可能入籍的機會。不過總統沒有進一步說明它怎樣執行、新例何時推出或生效。

特朗普周五在Twitter推文寫道：「美國H1-B簽證持有人可放心，它快將有改變，為你在居留上帶來「簡單及確定性」，以及可能入籍的機會。我們想鼓勵人才以及高技術人士追求在美國就業的選項。」

2019年稍後有定案

H-1B是美國一種非移民簽證，讓美國企業就特種專門職業以暫時方式僱用外國人，用應對人手短缺。情況常見於醫療、科學、工程、數學、資訊科技等行業。H-1B的限額每年多達8.5萬。

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此舉與他經常提出的計分制相符，根據2018年12月美國公民與移民服務局（U.S. Citizenship and Immigration Service，USCIS）建議的改變，H1-B簽證數目將增加16%，或是額外5,340名勞工。申請這種簽證的人，都是持有學士或碩士學位，或是高技術人士。

特朗普並沒有解釋怎樣讓簽證持有人獲得入籍機會。現時這類簽證持有人通常靠僱主代為提出綠卡申請。USCIS發言人巴爾（Michael Bars）在回應特朗普的推文時說，建議中那些H-1B程序上的改變，會在2019年稍後時間有定案。

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（綜合報道）

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