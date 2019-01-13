歐洲30年來最嚴重暴雪　最少21人死

歐洲多地連日暴雪，部分地區氣溫降至攝氏零下23度，並造成最少21人死亡。德國南部和奧地利等地宣布進入緊急狀態，派出士兵搜救災民。有氣象學家形容，這次是歐洲30年一遇的暴雪。 另外，3名德國旅客周日（13日）在奧地利阿爾卑斯山（Alps）地區滑雪期間遇上雪崩死亡，同行還有一人失蹤。

英國廣播公司報道，指大雪肆虐德國、瑞士、挪威、瑞典、奧地利等地。德國在周末派遣坦克和軍隊，前往巴伐利亞（Bavaria）拯救被困民眾。當地有大樹被積雪壓垮，一名9歲男童遭壓死。

奧地利在連日暴雪吹襲下，部分地區積雪高達3米。當局早前派出軍方直升機，救出被困於滑雪度假村數天的66名德國學生。

奧地利中央氣象和地球力學研究所（Central Institution for Meteorology and Geodynamics）氣象學家雷德勒赫爾（Alexander Radlherr）表示，在海拔800米高的地區錄得如此的積雪量，只會每30至100年才會發生一次。

歐洲暴雪：瑞士山區發生雪崩並湧入當地山上的度假村，幸好無造成傷亡。工作人員幫忙清理厚厚的積雪。（路透社）

奧地利福拉爾貝格州（Vorarlberg）的警方周日表示，4名德國人在阿爾貝格山口（Arlberg）附近的度假村滑雪時遇上雪崩。當局事後在德國西南部的上士瓦本（Upper Swabia）地區發現其中3人的屍體，另有一名28歲人士失蹤。

在瑞士施韋格阿爾卑（Schwagalp）一間酒店，上周五有一幅面積達1,000呎闊的積雪崩塌，25輛車被埋住，3人受傷。

（綜合報道）