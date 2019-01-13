波蘭網絡安全官員：政府或考慮立法　禁止企業及公民用華為產品

路透社周日（13日）引述波蘭網絡安全官員奧孔斯基（Karol Okonski）報道，他說政府或考慮禁止公共部門使用華為產品，以及可能通過立法禁止公民使用。 他說這番話之前兩天，波蘭官員與消息人士告知路透社，華為駐波蘭銷售總監王偉晶被捕，波蘭國家安全局（Internal Security Agency）指他涉嫌從事間諜活動。

該國政府稱缺乏法律手段去迫私人公司及公民停止使用華為公司產品，當局或考慮立法。

奧孔斯基接受路透社訪問時表示，在拘捕王偉晶後政府突然改變政策是不正當的，但他說國家實體使用華為產品的情況應予檢討。他說：「我會分析是否……我們的決定可包括終止使用……華為的產品。」

波蘭近日突然加入多國針對華為的陣營。路透社周五（11日）引述該國官員及消息人士報道，波蘭國內安全局（Internal Security Agency）已拘捕一名波蘭人及一名中國公民。其中一人是華為駐波蘭銷售總監王偉晶。

華為在周六（12日）發聲明稱王偉晶「因個人原因涉嫌違反波蘭法律而被逮捕調查」，宣布立刻終止與其的僱傭關係。

波蘭內政部長布魯津斯基（Joachim Brudzinski）上周六（12日）表示，歐盟（EU）和北約（NATO）應就是否將華為排除在市場之外，制定共同立場。