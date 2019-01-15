【英國脫歐】博彩公司「開盤口」　「脫歐日」50%機會延長

英國國會周二（15日）表決脫歐協議草案，在當前脫歐形勢仍然不明朗的情況下，有博彩公司開設多個與脫歐議題相關的盤口，並估計延長脫歐程序的機率是50%。

英國採用的英式賠率以分數表達，例如賠率4/1等於買1賠4，即投注1元，如果中注則可獲4元，連本帶利獲5元；又例如賠率1/4等於買4賠1，即投注4元，如果中注則可獲1元，連本帶利獲5元。前者發生的機率較後者小。

英國必發博彩公司（Betfair）開盤，投注項目包括「國會通過文翠珊方案」、「出現二次公投」、「延長3月29日的脫歐日期」、「提前2019年大選」和部分官員的去留等等。

下列為部分項目的賠率分布：

國會不通過文翠珊方案：買10賠1

國會通過文翠珊方案：買1賠5

民眾要求二次公投：買4賠5

沒舉行二次公投：買7賠4

脫歐程序延長：買1賠1；機率相等

英國如期3月29日脫歐：買11賠8

文翠珊2019年內下台：買3賠1

文翠珊2020年離任：買2賠9

提前2019年大選：買4賠6

如期2022年大選：買4賠7

愛爾蘭「帕迪——鮑爾博彩公司」（Paddy Power）則開出其他盤口供民眾參與：

國會不通過文翠珊方案：買33賠1

國會1月15日通過文翠珊方案：買1賠9

文翠珊得到國會史上最大敗仗：買3賠1

2019年前舉行二次公投：買4賠6

文翠珊延遲1月15日國會表決：買1賠6

（每日電訊報）