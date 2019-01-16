沙特少女奎農人身安全受威脅　加拿大機構聘保鑣保護

沙特阿拉伯18歲少女奎農（Rahaf Mohammed al-Qunun）聲稱逃避家人的逼害而出走，並成功獲加拿大提供庇護。她連日來多次開腔抒發感受，表示今後會致力捍衛女性的自由。 不過她同時在網上收到威脅訊息，令她擔心自己的人身安全。有見及此，協助她安頓的難民組織周二（15日）表示已聘請一名保鑣，確保時刻有人陪同她出入。

加拿大政府委託難民機構Costi幫助奎農在多倫多重過新生。組織行政總裁卡拉（Mario Calla）表示，奎農在網上遭受多次威脅，令她擔心自己的安全。卡拉斯指儘管很難評估這些威脅的嚴重程度，但會嚴正對待，因此已經聘請一名保鑣保護她。

奎農的家人以奎農「精神不穩」為由，斷絕雙方關係，奎農現已棄用家族姓氏。她周二發表聲明，批評沙特的男性監護制度，又指自己現在終於能獨立，因此「屬於幸運的一群」。她感謝支持者和加拿大，並表示今後會致力捍衛女性自由。

奎農表示自己遭家人虐待，於1月4日趁與家人前往科威特旅行搭乘飛機逃走。她原本試圖從曼谷轉機前往澳洲，但在曼谷機場被扣留。奎農把自己反鎖在酒店房間並上網求救，最後獲加拿大應聯合國難民署（UNHCR）的要求提供庇護。

加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）更親自前往接機，無懼事件會讓加拿大與沙特關係惡化。兩國在2018年8月也曾發生外交風波，方慧蘭強調如果主角是她女兒，也會希望別人這樣做。

（路透社）