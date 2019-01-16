【英國脫歐】料文翠珊捱過不信任動議　逾半民眾撐維持現有政府

英國下議院周二（15日）表決脫歐協議草案，以432票比202票大比數否決草案，首相文翠珊（Theresa May）鎩羽而歸，並立即遭工黨發動的不信任動議威脅。不過當地媒體普遍指，保守黨人並非反對文翠珊領導政府，故此預料文翠珊可以成功捱過不信任動議。 當地民調顯示，英國逾半民眾不希望現政府倒台。

保守黨內部就文翠珊脫歐草案存在巨大分歧，以致政府在表決中大敗，但這不意味保守黨人反對她執政。外界普遍認為相比脫歐，保守黨將更不願讓工黨有機會進駐首相府。

保守黨前教育大臣簡意寧（Justine Greening）就表明他們要求重啟公投，但不認同要提早大選。前外相約翰遜（Boris Johnson），以及盟友北愛民主統一黨（DUP）亦表明支持文翠珊，相信動議未能獲足夠票數通過。

天空新聞頻道（Sky News）在表決後進行的民調顯示，53%的受訪民眾認為不應拉倒文翠珊政府；至於支持的則有38%，表示不清楚的有9%。

另外有61%的民眾認同英國正處於危機之中。

英國脫歐：據民調顯示，英國有逾六成民眾認為國家正處於危機之中。圖為一名支持留歐的男子在倫敦國會廣場集會期間流淚。（美聯社）

押後脫歐呼聲升高？

德國司法部長巴利（Katarina Barley）周三（16日）表示，英國脫歐日期可以押後，但當局需要交待清楚原因。法國歐洲事務部長盧瓦索（Nathalie Loiseau）表示，技術上仍然可以延遲脫歐，但她表示文翠珊政府從未提出這要求。

英國廣播公司（BBC）報道，英國財相夏文達（Philip Hammond）向商界領袖暗示有可能押後原訂3月29日進行的脫歐程序，並重申正尋求避免「無協議脫歐」。

歐盟委員會首席發言人斯基納斯（Margaritis Schinas）表示，遭英國國會否決的脫歐協議草案沒有重新談判的餘地，但暗示關於脫歐後英國貿易條款的政治宣言部分則可以修改。

德國《商報》（Handelsblatt）周三引述布魯塞爾外交消息報道，假如歐盟成員國之一的愛爾蘭同意，其他成員國已準備在「補底方案」（backstop plan）上作出更多讓步。

（綜合報道）