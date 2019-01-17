與俄羅斯談判沒進展　美國計劃2月2日退出《中程導彈條約》

路透社周三（16日）報道，美國和俄羅斯官員周二（15日）在瑞士日內瓦舉行會面，就解決兩國之間在《中程導彈條約》（INF Treaty）的爭議尋求解決方案，但最終雙方都未能達成共識，美國將於2月2日啟動退出該條約的程序。

美國主管武器管制暨國際安全事務的國務次卿湯普森（Andrea Thompson）會後向傳媒表示，俄羅斯沒有展示合作的意欲，而且會面期間美俄代表都無法就莫斯科涉嫌違反協議的指控收窄分歧，導致談判不歡而散。美國因此會在2月初展開為期6個月的退出程序。

對於這條在1987年由美國和前蘇聯的條約步向分裂，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavarov）批評華府一直無視莫斯科的具建設性的提議，又指對方堅持建基於對俄最後通牒的立場。

《中程導彈條約》由時任美國總統列根（Ronald Reagan）與前蘇聯領袖戈爾巴喬夫（Mikhai Gorbachev）於1987年簽訂，並在1988年獲得美國參議院批准。該條約禁止雙方擁有、製造或試射，射程達480至5400公里的中程巡航導彈，以保護美國及在歐洲和遠東的盟友。不過現任美國總統特朗普（Donald Trump）於2018年10月20日以俄羅斯違反條約為由，單方面宣布準備退出條約。

（路透社／俄羅斯衛星通訊社）