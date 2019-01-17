華爾街日報：美國檢察部門刑事調查華為　涉盜取生意夥伴技術

《華爾街日報》周三（16日）報道，美國聯邦檢察部門正刑事調查華為，指對方涉嫌盜取美國商業夥伴的技術。

該報引述消息人士指，一名西雅圖法官裁定華為不當使用T-Mobile位於華盛頓州實驗室的「Tappy」機械人技術，該技術是運用於T-Mobile內部測試智能電話。聯邦檢察部門因此展開調查，並已經進入最後階段，相信很快會正式提出起訴。

目前司法部和華為都對報道沒作回應，《華爾街日報》指華為曾經為有關官司提出抗辯，但承認有兩名員工行為不當。

華為副董事長孟晚舟12月被加拿大拘捕，並面臨引渡到美國。她涉嫌於2009年至2014年間，透過Skycom的香港公司與伊朗進行非法交易，違反美國的制裁禁令；更向銀行訛稱Skycom是獨立的公司，與華為沒有關連，但實質華為將Skycom作為非官方子公司來營運，而Skycom更使用華為的電郵地址。這宗事件導政加拿大與中國關係緊張，有多名加國公民在華被捕，美加兩國外長周三（16日）通電話，雙方對於多名加國公民被中國政府任意拘留或作出基於政治考慮的裁決，感到非常憂慮。

另外，波蘭國家安全局早前以從事間諜活動罪名，逮捕華為駐華沙銷售總監王偉晶及一名當地國家安全局前高官，內政部長又呼籲北約和歐盟應就是否將華為排除在市場之外制定共同立場。

（華爾街日報）