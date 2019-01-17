朝鮮高官金英哲延長訪美行程　或與特朗普共晉晚餐

朝鮮勞動黨中央副委員長、統一戰線部部長金英哲原定周四至周五（17日至18日）到訪華盛頓，與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）舉行美朝高級別會談。韓聯社周四（17日）報道稱，金英哲已將訪美行程由2日延長到3日。

報道稱，金英哲預訂了周四從北京飛往華盛頓、周五從華盛頓飛回北京的機票。不過他現在將回程機票改至周六（19日）下午3時35分，意味原定兩日的訪美行程將延長至3日。分析指，相信是與金英哲在美朝高級別會談後，可能聯同美國總統特朗普（Donald Trump）舉行會談或共晉晚餐，商議第二次「特金會」安排有關。

金英哲目前已抵達北京，他下午6時25分將乘坐美國聯合航空UA808航班前往美國，陪同的朝鮮官員包括勞動黨中央統一戰線部統一戰線策略室室長金聖惠。

報道引述消息人士稱，金英哲與蓬佩奧周五將舉行美朝高級別會談，討論第二次「特金會」事宜。

韓國《朝鮮日報》周二（15日）引述消息人士稱，在今次會談上，雙方將商討美朝首腦會談議題，即朝鮮無核化與相應措施。朝鮮銷毀寧邊核設施、美國設立聯絡辦公室、重啟人道主義援助等改善雙邊關係的方案被認為是兩國有力的談判籌碼。

（韓聯社）